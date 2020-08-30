Son dakika haber | GAZİANTEP İslahiye'de 65 polisle asayiş uygulaması
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Son dakika haber | GAZİANTEP İslahiye'de 65 polisle asayiş uygulaması

Son dakika habere göre İslahiye'de 65 polisle asayiş uygulamasıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 65 polis ile yapılan asayiş uygulamasında 181 kişinin GBT sorgulaması ve 67 araç kontrolü yapıldı.

30.08.2020 21:50 | Son Güncelleme: 30.08.2020 21:55

İslahiye'de 65 polisle asayiş uygulaması

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 65 polis ile yapılan asayiş uygulamasında 181 kişinin GBT sorgulaması ve 67 araç kontrolü yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Amirliği ve Asayiş Şube Amirliği ekipleri Hürriyet Mahallesi'ne giriş sağlayan 11 ayrı noktada uygulama noktası oluşturdu. 65 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada GBT sorgulaması, ruhsat ve alkol kontrolü yapıldı. 2 saat süren uygulamada 67 araç kontrol edildi, 181 kişinin ise GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamada herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmazken, ekipler vatandaşları maske takma zorunluluğu konusunda uyarıda bulundu.

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Son dakika haber | GAZİANTEP İslahiye'de 65 polisle asayiş uygulaması

Kaynak: DHA

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