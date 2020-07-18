Son dakika haber... GAZİANTEP İslahiye'de, 31 işçinin bulunduğu şantiye karantinaya alındı Son dakika haberi: İslahiye'de, 31 işçinin bulunduğu şantiye karantinaya alındıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nı yükseltmek amacıyla başlatılan inşaatta şantiye şefi olan A.Ş.C.'nin (25), koronavirüs testi pozitif çıktı.

İslahiye'de, 31 işçinin bulunduğu şantiye karantinaya alındı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nı yükseltmek amacıyla başlatılan inşaatta şantiye şefi olan A.Ş.C.'nin (25), koronavirüs testi pozitif çıktı. Şantiye şefi hastanede tedaviye alınırken, 31 işçinin bulunduğu şantiye, karantinaya alındı.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Tahtaköprü Barajı'ndaki inşaatta çalışan şantiye şefi A.Ş.C., bir hafta önce Diyarbakır'daki ailesini ziyaret edip, geri geldi. A.Ş.C.'nin rahatsızlanan annesine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Anne tedaviye alınırken, filyasyon ekibinin ulaştığı A.Ş.C.'ye Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan test de pozitif çıktı.

Şantiye şefi tedaviye alınırken, İslahiye Hıfzıssıhha Kurulu, Kazıklı Mahallesi'nde yer alan 31 işçinin bulunduğu şantiye alanının 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Karantinaya alınan işçilerin bulunduğu şantiye bölgesinin giriş çıkışlarını, jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekerek, kapattı. Şantiye ile çevresinde belediye ekipleri tarafından dezenfekte işlemi yapıldı.

Kaynak: DHA