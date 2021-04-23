Son dakika haberleri: Gaziantep'in yeni tatlıları 'Bomba' ve 'Burger' baklavaya rakip
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Gaziantep'in yeni tatlıları 'Bomba' ve 'Burger' baklavaya rakip

İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - Haberler | Yaşam

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'in yeni tatlıları 'Bomba' ve 'Burger' baklavaya rakip Gastronomi kentinin yeni tatlıları görüntüsüyle dikkat çekiyor Hem gözlere hem de damaklara hitap ediyor Türkiye'nin tescilli gastronomi kenti Gaziantep'te yeni inovasyon ürünleri olarak piyasada yerini almaya başlayan 'Bomba'...

Gaziantep'in yeni tatlıları 'Bomba' ve 'Burger' baklavaya rakip

Gastronomi kentinin yeni tatlıları görüntüsüyle dikkat çekiyor

Hem gözlere hem de damaklara hitap ediyor

GAZİANTEP - Türkiye'nin tescilli gastronomi kenti Gaziantep'te yeni inovasyon ürünleri olarak piyasada yerini almaya başlayan 'Bomba' ve 'Burger' tatlıları görüntüsüyle ve lezzetiyle kentin simgesi olan baklavaya rakip oldu. Yeni tatlılar, hem lezzet müdavimlerinin de büyük ilgisini çekti.

Türkiye'nin tescilli gastronomi kenti olarak öne çıkan, yemekleri ve tatlıları ile lezzet müdavimlerinin ilk tercihi olan Gaziantep'te her geçen gün yeni yemekler ve tatlılar sofralardaki yerini almaya devem ediyor. Baklavasıyla sadece Türkiye'de değil dünya çapında da adını duyuran Gaziantep'te, bir tatlı ustası tarafından 'Bomba' ve 'Burger' adlarında iki yeni tatlı daha geliştirildi. Yeni tatlılar hem görüntüsü hem de lezzetiyle kentin simgesi olan baklava rakip oldu.

"Yeni tatlılarımız Bomba ve Burger"

Kentte yıllardır tatlı ustalığı yapan ve pek çok inovasyon ürününe imza atan Coşkun Yaycı, 'Bomba' ve 'Burger' adlarındaki iki yeni tatlının ortaya çıkış hikayesini anlatarak, yeni tatlıların çok beğenildiğini vurguladı. Coşkun Yaycı, "Biz gastronomi kenti Gaziantep her gün yeni inovasyon ürünler denemeye ve bunları müşterilerimizin lezzetine sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Bomba ve Burger diye iki yeni tatlı geliştirdik. Yeni çıkardığımız bu ürünler gastronominin de etkisiyle çok yayılmaya ve beğenilmeye başlandı" dedi.

"Gaziantep Bombası yaptık"

Yeni tatlılardan Bomba'nın hikayesinden bahseden ve yapılışını da anlatan Coşkun Yaycı, "Öncelikle Bomba diye tabir ettiğimi tatlımız ince katmer hamurunun açılması ve bardak yardımıyla şekil verilen hamurun içerisine Antepfıstığı, Antep kaymağı ve dünyanın en iyi çikolatalarından birini koyduktan sonra kapatılmasıyla yapılıyor. Daha sonra kapatılan hamurun fazlalık kısmını bombanın pimini çeker gibi çektikten sonra ürünü fırına gönderiyoruz. Fırında beş dakika gibi kısa bir sürede pişen Bomba yemeye hazır hale geliyor. Ben bu tatlıyı İzmir Bombası'nda esinlenerek ve neden bir Gaziantep bombası olmasın diyerek yaptım. Yaptıktan sonra gördüm ki çok güzel oldu. Müşterilerimiz de bunu çok beğendi" ifadelerini kullandı.

"Tatlı Burger'ı hamburgerden esinlendim"

Bir diğer yeni tatlı Burger'in de hikayesini paylaşan ve yapılışını anlatan Coşkun Yaycı, "Burger tatlısını yapma fikri de bir gün hamburger yerken aklıma geldi. Yani hamburger gibi bir tatlı yapabilirim dedim kendi kendime. Sonrasında da dondurma, kadayıf, sade yağ, şerbet ve Antepfıstığı kullanarak Burger tatlı yaptım. Kadayıfımızı normal yoğun fıstıkla normal şekilde pişirip şerbetini verdikten sonra iki eşit parçaya böldük. Ardından da bu parçaların arasına dondurma koyarak tatlı burger yaptık. Yani altta kadayıf, ortada dondurma ve üstte de kadayıf şeklinde yaparak müşterilerimizin damak lezzetine sunduk. Bu ürünümüz de bu şekliyle çok beğenildi. Her yaştan insan da severek yemeye başladı" diye konuştu.

Yeni lezzetlerin görüntüsüyle sosyal medyada da çok beğenildiğini belirten Yaycı, tatlı müdavimlerini Gaziantep'e, yeni tatlıları deneyimlemeye beklediklerini de vurguladı.

Son dakika haberleri: Gaziantep'in yeni tatlıları 'Bomba' ve 'Burger' baklavaya rakip
Son dakika haberleri: Gaziantep'in yeni tatlıları 'Bomba' ve 'Burger' baklavaya rakip
Son dakika haberleri: Gaziantep'in yeni tatlıları 'Bomba' ve 'Burger' baklavaya rakip
Son dakika haberleri: Gaziantep'in yeni tatlıları 'Bomba' ve 'Burger' baklavaya rakip
Son dakika haberleri: Gaziantep'in yeni tatlıları 'Bomba' ve 'Burger' baklavaya rakip
Son dakika haberleri: Gaziantep'in yeni tatlıları 'Bomba' ve 'Burger' baklavaya rakip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI

Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor
Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor
Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekten konuşmamız gerekiyor
Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekten konuşmamız gerekiyor
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Vedat Bilgin Vladimir Putin Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Toprak Sergen
Spor Ömer Ali Aykut Kocaman Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Suat Arslanboğa
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Gaziantep'in yeni tatlıları 'Bomba' ve 'Burger' baklavaya rakip - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 16:27:34. #1.14#

title