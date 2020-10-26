Kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti
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Kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

26.10.2020 10:58 | Son Güncelleme: 26.10.2020 12:23

- Kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti Emniyet Müdür Yardımcısının cenazesi düzenlenen törenle memleketine uğurlandı Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil, geçirdiği ani kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

- Kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Emniyet Müdür Yardımcısının cenazesi düzenlenen törenle memleketine uğurlandı

GAZİANTEP - Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil, geçirdiği ani kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil'in cenazesi düzenlenen törenle memleketi Isparta'ya uğurlandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil, sabah saatlerinde geçirdiği ani kalp krizi sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Bahaeddin Nakıboğlu Camine getirilen Nadirgil'in naşı burada kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen törenle memleketi Isparta'ya uğurlandı.

Hayatını kaybeden Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil için düzenlenen törene, Vali Davut Gül, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek protokol üyeleri mesai arkadaşları ve ailesi katıldı.

Kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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