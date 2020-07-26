Son dakika haber... Gaziantep FK, sezonu 46 puanla tamamladı Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek, sezonu 46 puanla kapattı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek, sezonu 46 puanla kapattı.

Ligdeki ilk sezonunu 8. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlılar, aldığı sonuçlarla taraftarını sevindirdi.

Bugün oynanan ligin son maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u Papy Djilobodji'nin 63. dakikada kaydettiği golle 1-0 geçen Gaziantep temsilcisi, 46 puana ulaştı.

Puan sıralamasında kendisine 8. sırada yer bulan Gaziantep FK, sezon başında belirlediği "Ligi ilk 10 takım arasında bitirme" hedefini de yakalamış oldu. Sezon boyunca attığı 49 gole karşı 50 kez kalesini gole kapatamayan kırmızı-siyahlılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından gösterdiği performanla da farkını ortaya koydu.

Ligdeki son 7 maçını kaybetmeyerek salgın sonrasında yenilgi yüzü görmeyen ligin tek takımı haline gelen Gaziantep ekibi, Malatya deplasmanından elde ettiği galibiyetle yenilmezlik serisini de 8 maça çıkarmış oldu.

Kaynak: AA