Son dakika haber: Gaziantep FK'nin bir personelinde Kovid-19 vakası
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Son dakika haber: Gaziantep FK'nin bir personelinde Kovid-19 vakası

11.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:03
Son dakika haber: Gaziantep FK'nin bir personelinde Kovid-19 vakası

Son dakika haberlerine göre Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, bir personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, bir personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol takımının rutin olarak Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bir personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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