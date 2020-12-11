Son dakika haber: Gaziantep FK'nin bir personelinde Kovid-19 vakası

Son dakika haberlerine göre Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, bir personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, bir personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol takımının rutin olarak Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bir personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar