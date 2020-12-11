Son dakika haber: Gaziantep FK'nin bir personelinde Kovid-19 vakası
11.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:03
Son dakika haberlerine göre Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, bir personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, bir personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol takımının rutin olarak Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bir personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar