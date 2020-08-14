Son dakika haber! GAZİANTEP Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti
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Son dakika haber! GAZİANTEP Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybettiGAZİANTEP'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi.

14.08.2020 14:58 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:22

Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti
GAZİANTEP'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alırken, Duygu D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu D., erkek arkadaşı Mehmet K.'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu D., evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Duygu D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.Polis, Mehmet K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Duygu D.'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
EVE GİRİŞLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA
Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Duygu D.'nin ve erkek arkadaşı Mehmet K.'nin eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet K.'nin apartmana girmesi ve arkasından Duygu D.'nin gelmesi yer aldı. Öte yandan Mehmet K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Son dakika haber! GAZİANTEP Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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