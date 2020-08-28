Son dakika haber | Gaziantep'e şehit ateşi düştü
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Son dakika haber | Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Gelen son dakika haberine göre HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı mevziden düşerek şehit olan piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın (26) acı haberi, memleketi Gaziantep'te yaşayan ailesini yasa boğdu.

Son dakika haber | Gaziantep'e şehit ateşi düştü
28.08.2020 23:29 | Son Güncelleme: 28.08.2020 23:29

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı mevziden düşerek şehit olan piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın (26) acı haberi, memleketi Gaziantep'te yaşayan ailesini yasa boğdu.

Bugün Hakkari Şemdinli'de görev yaptığı üs bölgesindeki mevzide dengesini kaybedip düşen piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın şehit oldu. Çıkın'ın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından memleketi Gaziantep'in Beybahçe Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Acı haberi alan şehidin annesi Safiye sinir krizi geçirirken, baba Ahmet Çıkın'ı ise yetkilier teselli etti.

EN SON 1 YIL ÖNCE GELMİŞYakınları, bekar olan şehit Ümit Çıkın'ın en son 1 yıl önce memleketine ziyarete geldiğini belirtti. 5 kardeşten ortancası olan ve 6 yıldır görev yaptığı öğrenilen şehit Ümit Çıkın'ın ailesinin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi duyan yakınları ise eve akın etti. Şehidin naaşının yarın düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

Haber: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,


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Kaynak: DHA

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