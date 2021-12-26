Son dakika haber: GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş'in babası ile görüştü
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefon ile görüşmesi GAZİNATEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüşerek bilgi aldı.
GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefon ile görüşmesi GAZİNATEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüşerek bilgi aldı.