Son dakika haber | GAZİANTEP Bir yıl aradan sonra tren seferleri başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | GAZİANTEP Bir yıl aradan sonra tren seferleri başladı

20.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:49

Son dakika haberleri: Bir yıl aradan sonra tren seferleri başladıGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen tren seferleri, yeniden başladı.

Bir yıl aradan sonra tren seferleri başladı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen tren seferleri, yeniden başladı. Yolcular, bir yıl sonra yolculuk yapmak istedikleri trenlere HES kodları sorgulanarak alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıl Mart ayından itibaren İslahiye-Mersin tren seferlerine ara verilmişti. Bir yıl sonra İslahiye-Mersin tren seferleri yeinden başladı. Yolcular HES kodu ve maske kontrolü ile trenlere alındı.

Yolcu treninin baş makinisti Mustafa Gezer, 1 yıldır ara verilen seferlere bugün yeniden başlandığını belirterek, "Trenlerimizle yolcularımızı güven içerisinde taşıyacağız. Pandemi kurallarına göre HES kodu, maske kurallarına uygun şekilde yolcularımızı almaktayız. Sefer sırasında her vagonda bir kondöktör kontrolünde yolcularımızın pandemi kurallarına uyarak yolculuk yapmaları sağlayacağız. Trenimiz her sefer sonrasında dezenfekte edilecek" dedi.

Son dakika haber | GAZİANTEP Bir yıl aradan sonra tren seferleri başladı
Son dakika haber | GAZİANTEP Bir yıl aradan sonra tren seferleri başladı
Son dakika haber | GAZİANTEP Bir yıl aradan sonra tren seferleri başladı
Son dakika haber | GAZİANTEP Bir yıl aradan sonra tren seferleri başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Deniz Çakır Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | GAZİANTEP Bir yıl aradan sonra tren seferleri başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 09:50:38. #1.15#
title