Son dakika haber | GAZİANTEP Bir yıl aradan sonra tren seferleri başladı

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Bir yıl aradan sonra tren seferleri başladı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen tren seferleri, yeniden başladı. Yolcular, bir yıl sonra yolculuk yapmak istedikleri trenlere HES kodları sorgulanarak alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıl Mart ayından itibaren İslahiye-Mersin tren seferlerine ara verilmişti. Bir yıl sonra İslahiye-Mersin tren seferleri yeinden başladı. Yolcular HES kodu ve maske kontrolü ile trenlere alındı.

Yolcu treninin baş makinisti Mustafa Gezer, 1 yıldır ara verilen seferlere bugün yeniden başlandığını belirterek, "Trenlerimizle yolcularımızı güven içerisinde taşıyacağız. Pandemi kurallarına göre HES kodu, maske kurallarına uygun şekilde yolcularımızı almaktayız. Sefer sırasında her vagonda bir kondöktör kontrolünde yolcularımızın pandemi kurallarına uyarak yolculuk yapmaları sağlayacağız. Trenimiz her sefer sonrasında dezenfekte edilecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı