Son dakika haber | GAZİANTEP - Bakan Gül - AYM'nin Berberoğlu kararı ve Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaret eden kişinin serbest bırakılması
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Son dakika haber | GAZİANTEP - Bakan Gül - AYM'nin Berberoğlu kararı ve Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaret eden kişinin serbest bırakılması

22.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:48

Gelen son dakika haberlerine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(AYM'nin Enis Berberoğlu kararı) Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar bağlayıcıdır."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılması) Bu hayasız saldırıları gerçekleştirenleri kınıyorum."

Son dakika haber | GAZİANTEP - Bakan Gül - AYM'nin Berberoğlu kararı ve Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaret eden kişinin serbest bırakılması
Son dakika haber | GAZİANTEP - Bakan Gül - AYM'nin Berberoğlu kararı ve Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaret eden kişinin serbest bırakılması
Son dakika haber | GAZİANTEP - Bakan Gül - AYM'nin Berberoğlu kararı ve Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaret eden kişinin serbest bırakılması
Son dakika haber | GAZİANTEP - Bakan Gül - AYM'nin Berberoğlu kararı ve Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaret eden kişinin serbest bırakılması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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