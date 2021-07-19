Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı

Şehit yakınlarının şehitliği ziyaret etmesi Kur'an-ı Kerim okunması Dua edilmesi - Adıyaman Adıyaman'da şehit yakınları, şehitliği ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti.