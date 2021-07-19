Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı
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Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Şehit yakınlarının şehitliği ziyaret etmesi Kur'an-ı Kerim okunması Dua edilmesi - Adıyaman Adıyaman'da şehit yakınları, şehitliği ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti.

Şehit yakınlarının şehitliği ziyaret etmesi

Kur'an-ı Kerim okunması

Dua edilmesi - Adıyaman

Adıyaman'da şehit yakınları, şehitliği ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti.

Bazı şehit yakınları ise mezarların bakımını yapıp çiçek dikti. Şehitlikte görevli askerler, ailelere refakat etti. Vatandaşlar da şehitliğe akın etti.

Vali Mahmut Çuhadar da şehitliği ziyaret ederek şehit yakınlarına sabırlar diledi.

Ziyarete Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, STK temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı
Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı
Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı
Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı
Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı
Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı
Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı
Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı
Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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