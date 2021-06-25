GAZİANTEP - Bakan Elvan: "Pandemi sürecini başarılı bir şekilde yürüttük"

Salondan ve katılımcılardan görüntüler Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın kürsüye gelişi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma programında konuştu.