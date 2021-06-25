GAZİANTEP - Bakan Elvan: "Pandemi sürecini başarılı bir şekilde yürüttük"
Salondan ve katılımcılardan görüntüler Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın kürsüye gelişi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma programında konuştu.
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın kürsüye gelişi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma programında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz