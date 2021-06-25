GAZİANTEP - Bakan Elvan: "Pandemi sürecini başarılı bir şekilde yürüttük"
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GAZİANTEP - Bakan Elvan: "Pandemi sürecini başarılı bir şekilde yürüttük"

Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Salondan ve katılımcılardan görüntüler Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın kürsüye gelişi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma programında konuştu.

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın kürsüye gelişi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma programında konuştu. (1)

GAZİANTEP - Bakan Elvan: 'Pandemi sürecini başarılı bir şekilde yürüttük'
GAZİANTEP - Bakan Elvan: 'Pandemi sürecini başarılı bir şekilde yürüttük'
GAZİANTEP - Bakan Elvan: 'Pandemi sürecini başarılı bir şekilde yürüttük'
GAZİANTEP - Bakan Elvan: 'Pandemi sürecini başarılı bir şekilde yürüttük'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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