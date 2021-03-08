Son dakika haber: GAZİANTEP 15 gün bayatlamayan ekmek yapıp, satıyor
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Son dakika haber: GAZİANTEP 15 gün bayatlamayan ekmek yapıp, satıyor

08.03.2021 12:40 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:48

Son dakika haberleri: 15 gün bayatlamayan ekmek yapıp, satıyorGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 3 çocuk annesi Mine Emek (45), ekşi hamurdan yapılan ve 15 gün bayatlamayan ekmek yaparak satıyor.

15 gün bayatlamayan ekmek yapıp, satıyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 3 çocuk annesi Mine Emek (45), ekşi hamurdan yapılan ve 15 gün bayatlamayan ekmek yaparak satıyor. Emek, bayatlamaması nedeniyle ilgi gören ekmeklerden günde 150 tane yaptığını söyledi.

Kırıkçalı Mahallesi'ne yaşayan Mine Emek, 4 yıl önce kendi evinin ihtiyacını karşılamak amacıyla odun ateşinde ekmek yapmaya başladı. Ekşi hamurdan yapılan ve tazeliğini 15 gün koruyan ekmek, süreç içerisinde vatandaşlardan da talep görmeye başladı. Gelen siparişler üzerine satış yapmaya başlayan Mine Emek, şimdi günde 150 ekmek pişirerek isteyenlere satıyor.

Odun ateşinde pişirdiği ekmekleri satarak hem aile ekonomisine katkıda bulunduğunu hem de 3 çocuğunun eğitim masraflarını karşıladığını anlatan Mine Emek, Maya ve hiç bir katkı maddesi kullanmadan buğday unu ile hazırladığımız hamuru 4 saat dinlendirdikten sonra 1 odun ateşinde yarım saat kadar pişiriyoruz. 15 gün tazeliğini koruyan ekmeğimizden günlük 150 adet üreterek tanesini 3,5 liraya satıyorum dedi.

Son dakika haber: GAZİANTEP 15 gün bayatlamayan ekmek yapıp, satıyor
Son dakika haber: GAZİANTEP 15 gün bayatlamayan ekmek yapıp, satıyor
Son dakika haber: GAZİANTEP 15 gün bayatlamayan ekmek yapıp, satıyor
Son dakika haber: GAZİANTEP 15 gün bayatlamayan ekmek yapıp, satıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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