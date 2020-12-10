Son dakika haber... Gazi ve babası koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Gazi ve babası koronavirüsten hayatını kaybetti

10.12.2020 22:05 | Son Güncelleme: 10.12.2020 22:09
Son dakika haber... Gazi ve babası koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberler... ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, gazi İsmail Konak (43) ve babası Mustafa Konak (70), 7 gün arayla koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, gazi İsmail  Konak (43) ve babası Mustafa Konak (70), 7 gün arayla koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ereğli ilçesinde yaşayan, terörle mücadele sırasında gazi olan İsmail Konak, geçen Kasım ayında koronavirüse yakalandı. Bir süre yoğun bakımda tedavi gören İsmail Konak, 3 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası İsmail Konak'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde koronavirüs tedavisi gören babası Mustafa Konak ise bugün hayatını kaybetti. Mustafa Konak'ın yarın Kovid-19 tedbirleri alınarak oğlunun yanında toprağa verileceği bildirildi.

 


Son dakika haber... Gazi ve babası koronavirüsten hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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