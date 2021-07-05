Anadolu Ajansı muhabirini darp eden saldırganların kaçış anı kamerada

Anadolu Ajansı muhabirini darp eden saldırganların kaçış anı kamerada Serbest bırakılan saldırganların suç dosyası kabarık çıktı Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'nu trafikte darp ettiği iddia edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı muhabirini darp eden saldırganların kaçış anı kamerada

Serbest bırakılan saldırganların suç dosyası kabarık çıktı

İSTANBUL - Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'nu trafikte darp ettiği iddia edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı. Saldırganların kaçış anı kameralara yansırken, sabıkalarının kabarık olduğu öğrenildi.

Olay, 1 Temmuz Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane'de trafikte ilerleyen Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu ile motosikletli iki kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada, şüphelinin saldırısına uğrayan ve kesici aletle yaralanan Biçeroğlu'nun çenesi kırıldı. Yüzüne dikiş atılan Biçeroğlu'na saldıran şahısları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı. Şüpheliler D.S. ile U.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler, 'kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç dosyaları kabarık çıktı

Serbest bırakılan şüpheli D.S.'nin, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu'na muhalefet, motosiklet hırsızlığı' ve 'kasten yaralama' suçundan, şüpheli U.A.'nın ise, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde bulundurma' ve 4 adet 'kasten yaralama' suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.

Kaçma anları kamerada

Öte yandan şüphelilerin kaçış anı kameralara yansıdı. Görüntülerde bir şüphelinin koşarak, diğerinin ise motosikleti iterek götürüp kaçtığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur