Son dakika haber: 'Gaybubet Evi' operasyonunda 20 tutuklama - Haberler
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Son dakika haber: 'Gaybubet Evi' operasyonunda 20 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
Son dakika haber: 'Gaybubet Evi' operasyonunda 20 tutuklama

Edinilen son dakika haberine göre İZMİR'de, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'Gaybubet Evi' olarak adlandırılan hücre evlerine yapılan operasyonda 20 kişi tutuklandı.

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'Gaybubet Evi' olarak adlandırılan hücre evlerine yapılan operasyonda 20 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda sık sık ev değiştiren ve herhangi bir örgütsel kaydı bulunmayan kişilere kiralanan evlerde saklanan şüphelileri tespit etti. Örgütün 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdığı hücre evlerini teknik ve fiziki takibe alan polis, eş zamanlı operasyon gerçekleştirirdi. Operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 30'u bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 20 şüpheli tutuklandığı öğrenildi. Öte yandan, 6 şüpheli adli kontrol şartı ile 3 şüpheli ev hapsiyle, 1 şüpheli mahkemeden, 1 şüpheli ise sağlık nedenlerinden dolayı şubeden serbest kaldığı bildirildi. Ayrıca, 4 şüphelinin Manisa TEM Şubede işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


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Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri

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