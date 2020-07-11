Son dakika haber: "Garip" kuşun yuvasını arkeolog Elif yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı! İlk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Son dakika haber: "Garip" kuşun yuvasını arkeolog Elif yaptı

Son dakika haberi... Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Strakonikeia Antik Kenti'nde bulunan kırlangıç yavrusuna, alanda çalışma yürüten arkeolog Elif Gülşen Hiçdurmaz sahip çıktı.

Son dakika haber:
11.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:12

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Strakonikeia Antik Kenti'nde bulunan kırlangıç yavrusuna, alanda çalışma yürüten arkeolog Elif Gülşen Hiçdurmaz sahip çıktı.

Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada olduğu Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarının yanı sıra çok sayıda hayvanla da ilgileniliyor.

Antik kentte yuva yaptıkları çatıdan düşen kırlangıç yavrusu da antik kentte ilgilenilen hayvanlardan sadece biri. Yuvadan düşen kırlangıçla, alanda çalışma yürüten arkeolog Elif Gülşen Hiçdurmaz ilgilenmeye başladı.

Garip adını verdiği yavru kırlangıcı evine götüren Hiçdurmaz, şırıngayla su verdiği ve kıymayla beslediği kuşu hayatta tutmaya çalışıyor. Hiçdurmaz'ın yanından hiç ayırmadığı kırlangıç yavrusu, kendi başına hareket ettiğinde doğaya salınacak.

Anne şefkatiyle yaklaşıyor

Hiçdurmaz, AA muhabirine, yuvadan düşen 4 yavru kırlangıçtan 3'ünün öldüğünü, hayatta kalan diğer kuşun bakımını ie kendisinin üstlendiğini anlattı.

Yavru için evinde sıcak bir yuva hazırladığını vurgulayan Hiçdurmaz, "Anne şefkatiyle yaklaşıyorum. Besleyip, büyütüyorum. Garip, artık kanatlarını açmaya başladı. Yakında uçmaya başlayacak. Onun yaşaması ve hayatta kalması için her türlü çabayı harcıyoruz. Her gün evime götürüp getiriyorum. Tekrar yaşama tutunması için çaba gösteriyorum. İnşallah yakında kendi doğasına kavuşacak." diye konuştu.

Hiçdurmaz, aynı hassasiyeti antik kentteki diğer hayvanlar için de gösterdiklerini söyledi.

Garip'le sürekli ilgileniliyor, bakımı yapılıyor

Kazı başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ise Karia Bölgesi'nin en önemli kentlerinden Stratonikeia'da 12 ay kazı çalışması yürüttüklerini kaydetti.

Sürekli hayatın içinde olduklarını, kentte birtakım sürprizlerle karşılaştıklarını belirten Söğüt, "Garip de bu sürprizlerden biri oldu. Tek başına kalan kuşa, arkadaşımız sahip çıktı. Garip, Elif çizim yaparken, depoda çalışırken hep yanında. Sürekli ilgileniliyor ve bakımı yapılıyor. Daha önce de bir baykuş ve ağaçkakan da arkadaşlarımız tarafından beslenerek doğaya salındı. Sevgi, merhamet ve hoşgörü hakim. Arkadaşlarım eserlere gösterdikleri bu hassasiyeti doğadaki canlılara da gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Söğüt, kazı evinde köpek, kedi, tavuk ve kuzuların da bulunduğunu, özveriyle baktıkları hayvanlara mama bıraktıklarını söyledi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim Güncel
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü! 3. Sayfa
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin Magazin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu Politika
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın Güncel
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Şifa bulmak için Türkiye'nin dört bir yanından Bursa'daki su dolu tünele akın ediyorlar Güncel
Şifa bulmak için Türkiye'nin dört bir yanından Bursa'daki su dolu tünele akın ediyorlar
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Brezilyalı efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'ye antrenör olarak dönebilirim
Brezilyalı efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'ye antrenör olarak dönebilirim
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Özgür Özel Cahit Özkan Yılmaz Tunç Halife Hafter
Magazin Sıla Çağla Şıkel Mabel Matiz Kemal Sunal
Spor Podolski Fatih Terim Sergen Yalçın Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Temmuz Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Son dakika haber: "Garip" kuşun yuvasını arkeolog Elif yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 11:59:49. #1.14#
title