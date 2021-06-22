Son dakika haber | Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
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Son dakika haber | Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı

Son dakika haber | Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kars merkezli 4 ilde düzenlenen 'Garantili Kupon Operasyonu'nda gözaltına alınan 17 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Kars merkezli 4 ilde düzenlenen 'Garantili Kupon Operasyonu'nda gözaltına alınan 17 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 8 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişi, yapılan sorgulamalarında dolandırıcılığın detayları ortaya çıktı.

Çete üyeleri sosyal medya üzerinden yayınladıkları reklamlarla spor müsabakalarıyla ilgili bahis danışmanlığı adı altında kazanma garantili kupon hazırladıklarını söyleyip vatandaşları dolandırmışlar. Dolandırıcılık çetesiyle ilgili olarak inceleme başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki takip yaptı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan polis, Kars merkezli Mersin, Muğla ve İzmir'de 50 polisin katılımıyla önceden belirlenen adreslere baskın yaparak şüpheli 17 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyaller ile suçtan elde ettikleri tespit edilen ziynet eşyaları, banka hesapları, taşınır ve taşınmaz mallarına el konuldu.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli 17 kişiden 8'i önce sağlık kontrolünden geçilmek üzere hastaneye ardından da Adliye'ye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen 8 kişi hakim karşısına çıkarılacak. - KARS

Son dakika haber | Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika haber | Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika haber | Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika haber | Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika haber | Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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