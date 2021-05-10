Son dakika haber | Garaj yangınında 3 araç yandı
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Son dakika haber | Garaj yangınında 3 araç yandı

Son dakika haber | Garaj yangınında 3 araç yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'da bir garajda çıkan yangında 3 araç yandı.

Tekirdağ'da bir garajda çıkan yangında 3 araç yandı.

Yangın. Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aydoğdu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, garajda bulunan Halil A.'ya ait 59 TT 895 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Alevler yine Halil A.'ya ait olan 59 DP 194 plakalı araca da sıçradı. İki otomobil yanarken garajdaki alevleri fark eden Ferhat P., 39 DY 093 plakalı otomobilini yangın yerinden uzaklaştırdı. Yangında Halil A.'ya ait iki araç da kullanılamaz hale gelirken, Ferhat P.'ye ait otomobilde de ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine

olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Son dakika haber | Garaj yangınında 3 araç yandı
Son dakika haber | Garaj yangınında 3 araç yandı
Son dakika haber | Garaj yangınında 3 araç yandı
Son dakika haber | Garaj yangınında 3 araç yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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