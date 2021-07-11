Son dakika haber | Gara'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber | Gara'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber | Gara'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Gara'da 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Gara'da 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin etkili şekilde vurulmaya devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetlerince düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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