Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki gösterildi
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Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki gösterildi

19.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:55

Van'ın Muradiye ilçesinde, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki yürüyüşü gerçekleştirildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Evren Kaptan, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri, sivil toplum kuruşu temsilcileri, esnaf ve ilçe sakinleri, Kaymakamlık binası önünde bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla, terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak Merkez Mezarlığındaki Şehitlik alanına kadar yürüyen ilçe sakinleri, burada şehitler için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Savar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gara'da şehit olan 13 Türk vatandaşına rahmet diledi.

Terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getiren Savar, "Hain terör örgütleri ve yandaşları, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece bizi hiçbir şekilde yıldıramayacaktır. Burada toplanan vatandaşlarımız da bu birlik ve beraberliği göstermektedir. Bu aziz vatanımızı bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir." diye konuştu.

Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki gösterildi
Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki gösterildi
Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki gösterildi
Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki gösterildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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