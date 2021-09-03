Son dakika haber: Gar katliamı davasında dinlenen tanık: İlhami Balı ile telefonda görüştüm
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Son dakika haber: Gar katliamı davasında dinlenen tanık: İlhami Balı ile telefonda görüştüm

Son dakika haber: Gar katliamı davasında dinlenen tanık: İlhami Balı ile telefonda görüştüm
Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ANKARA Garı'nda, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili ana davadan ayrılan firari 16 sanık ile 'örgüt yöneticiliği' suçundan 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici hakkında 'kasten adam öldürme' ve 'insanlığa karşı suç'tan...

ANKARA Garı'nda, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili ana davadan ayrılan firari 16 sanık ile 'örgüt yöneticiliği' suçundan 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici hakkında 'kasten adam öldürme' ve 'insanlığa karşı suç'tan açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Muhammed K., katliamın planlayıcısı olduğu iddia edilen firari İlhami Balı ile kaçırılan bir askerin kurtarılması için telefonda konuştuğunu söyledi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Erman Ekici, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müşteki avukatların talebi üzerine bir önceki celsede verilen ara karar gereği firari İlhami Balı ile telefon irtibatı tespit edilen Muhammed K., tanık olarak dinlendi. Firari sanıkların isimleri tek tek sorulan tanık Muhammed K., bu sanıklardan hiçbirini tanımadığını söyledi. Davaya tanık olarak çağrılmasına neden olan söz konusu telefon görüşmesi nedeniyle, Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanmasına devam edildiğini söyleyen Muhammed K., "Yargılandığım mahkemede telefon konuşmasıyla ilgili tüm detayları anlattım. Onun dışında İlhami Balı'yı tanımıyorum" dedi. Terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi İlhami Balı'nın numarasını kaçırılan bir askerin kurtarılması için, Suriye'deki akrabalarından aldığını söyleyen Muhammed K., konuştuğu kişinin İlhami Balı olduğunu sonradan öğrendiğini iddia etti. İlhami Balı ile kaçırılan askerin kurtarılması için, yetkililerinin bilgisi dahilinde konuştuğunu söyleyen Muhammed K., sınırdan geçen bazı kaçakçı ve terör örgütü üyelerini yakalattığı için de Balı tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. Tanık daha sonra mahkeme ve müşteki avukatlarının sorularını yanıtladı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tanık ifadesinin ardından müşteki avukatları taleplerini iletti. Tanığın SEGBİS ile dinlenmesinin sağlıklı olmadığını dile getiren avukatlar bir sonraki celse mahkeme huzurunda dinlenilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatlarının tanığın salonda dinlenilmesi talebini reddederek, duruşmayı erteledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan

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