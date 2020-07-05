Son dakika haber: Gana Devlet Başkanı Akuffo-Addo, Kovid-19 şüphesiyle evinde karantinada Gelen son dakika haberine göre Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, yakın çevresindekilerden birinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması üzerine kendini karantinaya aldı.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, yakın çevresindekilerden birinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması üzerine kendini karantinaya aldı.

Enformasyon Bakanı Kojo Oppong Nkrumah, yaptığı açıklamada, bugün Devlet Başkanı Akuffo-Addo'nun çevresindeki insanlardan birinde Kovid-19'a rastlanması nedeniyle karantinaya girdiğini belirtti.

Nkrumah, açıklamasında, "Bugün Devlet Başkan Akuffo-Addo'ya yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı ancak virüse karşı tedbirler kapsamında bugünden itibaren 14 gün süre karantinaya girdi." dedi.

Bakan Nkrumah, bu süre zarfında Akuffo-Addo'nun evinden çalışacağını ifade etti.

Gana'da şimdiye kadar 19 bin 388 Kovid-19 vakası görülürken, 117 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA