Son dakika haber! Gana'da patlayıcı madde taşıyan aracın motosikletle çarpışması sonucu 17 kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gana'nın Western vilayetindeki maden ocağında kullanılacak patlayıcıları taşıyan aracın, motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 17 kişi hayatını kaybetti.

Gana'nın Western vilayetindeki maden ocağında kullanılacak patlayıcıları taşıyan aracın, motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 17 kişi hayatını kaybetti.

Enformasyon Bakanı Kojo Oppong Nkrumah, yaptığı yazılı açıklamada, Western vilayetinde dün patlayıcıları taşıyan aracın motosikletle çarpışması sonucu korkunç olayın yaşandığı belirtti.

Nkrumah, "Maalesef kazada toplam 17 kişinin öldüğü doğrulandı ve 59 kişi yaralı kurtarıldı." ifadesini kullandı.

Gana Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Direktör Yardımcısı Seji Saji Amedonu, kazada 500'den fazla evin tahrip olduğunu söyledi.

Öte yandan Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu olay gerçekten üzücü, talihsiz ve trajiktir. Hükümet adına hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim." ifadelerini kulandı.