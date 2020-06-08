Son dakika haber | Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 500'ü geçti Son dakika güncel haberine göre Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 638'e yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 638'e yükseldi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 187 bin Kovid-19 testi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 176 artarak 9 bin 638'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam 44 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 3 bin 636'ya yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı belirtildi.

Gana'da vaka sayısının en fazla görüldüğü bölgeler, başkent Akra (6 bin 309), Ashanti (1645), Western (624) ve Central (489) oldu.

Kaynak: AA