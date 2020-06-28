Son dakika haber | Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 16 bini aştı
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Son dakika haber | Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 16 bini aştı

Gelen son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 16 bin 431'e yükseldi.

Son dakika haber | Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 16 bini aştı
28.06.2020 04:05 | Son Güncelleme: 28.06.2020 04:15

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 16 bin 431'e yükseldi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede toplam 288 bin 465 Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.

Ülkedeki vaka sayısının son 24 saatte 597 artarak 16 bin 431'e yükseldiği belirtilen açıklamada, bu süre zarfında virüs kaynaklı ölüm yaşanmadığı ifade edildi.

Virüs nedeniyle toplam 103 kişinin hayatını kaybettiği Gana'da, iyileşen hasta sayısı 12 bin 257 olarak kayda geçti.

Gana'da başkent Akra 9 bin 164, Ashanti 3 bin 344, Western 1429 ve Central 903 kişiyle vaka sayısının en fazla görüldüğü bölgeler oldu.

Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 374 bini aştı, 9 bin 519 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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