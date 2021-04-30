Son dakika haber: Gana'da geçen yıl 308 kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Gana'da geçen yıl 308 kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haber: Gana'da geçen yıl 308 kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Batı Afrika ülkesi Gana'da geçen yıl 308 kişinin sıtma nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Gana'da geçen yıl 308 kişinin sıtma nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gana Sıtma Kontrol Programı'ndan Keziah Malm, yaptığı açıklamada, geçen sene ülkede 5 milyondan fazla sıtma vakası görüldüğünü, vakaların yüzde 70'ini çocukların oluşturduğunu söyledi.

Ülkede 2020 yılında 308 kişinin sıtma nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Malm, sıtmaya karşı aşı kampanyası başlatıldığını, 2025'e kadar sıtma kaynaklı ölüm sayısını sıfırlamak istediklerini dile getirdi.

Her iki dakikada bir çocuğun ölümüne neden oluyor

Dünya Sağlık Örgütü, son iki senede Gana, Kenya ve Malavi'de uygulanan aşılama programı kapsamında 1,7 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını açıklamıştı.

Dünyanın birçok yerinde her yıl yüzbinlerce kişinin ölümüne yol açan sıtmaya karşı geliştirilen aşı, ilk kez Nisan 2019'da Malavi'de uygulanmaya başlanmıştı.

Her iki dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma en çok Afrika'da görülüyor.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma, ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı ve halsizlik gibi belirtiler veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Özcan Deniz Serdar Ortaç
Spor Diego Gökhan Töre Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Gana'da geçen yıl 308 kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 01:22:37. #1.15#

title