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Son dakika haber | Galatasaray Nef, Senegalli basketbolcu Maurice Ndour'u transfer etti

AA, Ercan Çakar - Spor
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Son dakika haber | Galatasaray Nef, Senegalli basketbolcu Maurice Ndour'u transfer etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Senegalli oyuncu Maurice Ndour'u kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Senegalli oyuncu Maurice Ndour'u kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Litvanya'nın Rytas ekibinde forma giyen 29 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandı.

Maurice Ndour, kulüp kariyerinde Real Madrid, New York Knicks, Unics Kazan, Valencia Basket, Rytas ve Zhejiang Golden Bulls formalarını giydi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Galatasaray, basketbol, Nef, Spor, Haber

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