Son dakika haber: Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz ilk antrenmanına çıktı
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Son dakika haber: Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz ilk antrenmanına çıktı

Son dakika haber: Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz ilk antrenmanına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberine göre Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray'ın TFF 1. Lig ekiplerinde Ankara Keçiörengücü'nden kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleşen antrenmanda ilk çalışmasına çıktı. Antrenman öncesi Teknik Direktör Fatih Terim, genç futbolcu ile kısa bir görüşme yaptı.

21 yaşındaki futbolcu, Atletik Performans Antrenörü Yasin Küçük ile takımdan ayrı fiziksel çalışma gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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