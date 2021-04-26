Son dakika haber... Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda kaptan Selçuk Keskin ile yollar ayrıldı
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Son dakika haber... Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda kaptan Selçuk Keskin ile yollar ayrıldı

Son dakika haber... Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda kaptan Selçuk Keskin ile yollar ayrıldı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda sözleşmesi sona eren kaptan Selçuk Keskin ile yollar ayrıldı.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda sözleşmesi sona eren kaptan Selçuk Keskin ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek voleybol takımımızın yaşadığı tüm başarılarda katkısı olan, kişiliği ve yetenekleriyle Galatasaray ailesinin bir parçası olduğunu her daim gösteren Selçuk Keskin'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldiği 39 yaşındaki pasöre emeklerinden dolayı teşekkür ederek, plaket verdi.

Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Selçuk kaptanımızla böyle dostça ayrılmak bir yandan beni mutlu ediyor, bir yandan hüzünlendiriyor. Voleybol maçlarında Selçuk kaptanımı görünce inan edin huzura eriyordum. Onun maç önü bir gülümsemesi, bir el sallaması beni huzurlu ediyordu. Şimdi gözüm maç sonu onu arayacak. Şahsına ve takım arkadaşlarına verdiği lider gibi desteğe Galatasaray camiası adına teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Selçuk kaptanım. Her zaman var ol, kalbimiz seninle."

Galatasaray'dan ayrıldığı için üzgün olduğunu dile getiren Selçuk Keskin ise "Kendimi ailemden ayrılmış gibi hissediyorum. 30 yıl sonra bir kupa kazanan kadronun kaptanı ve Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için alnım açık ayrılıyorum. Takımdaki arkadaşlarımıza ağabeylik ve kaptanlık yapmaya çalıştım. Bir hatam olduysa affola. Şimdi gitmem gerekiyor. İnşallah tekrar görev verildiği zaman ailemin yanına gelmek isterim. Şu anlık ayrılıyoruz. Bu, bir veda değil. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye görüş belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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