Son dakika... Galatasaray, Marcao'nun takımdan ayrı bireysel çalışacağını açıkladı
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Son dakika... Galatasaray, Marcao'nun takımdan ayrı bireysel çalışacağını açıkladı

Son dakika... Galatasaray, Marcao'nun takımdan ayrı bireysel çalışacağını açıkladı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Son dakika haber... Galatasaray Kulübü, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan futbolcuları Marcao'nun takımdan ayrı çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan futbolcuları Marcao'nun takımdan ayrı çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ Yönetim Kurulu olarak oyuncumuz Marcao do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktadır. 2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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