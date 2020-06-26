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Son dakika haber | Galatasaray'da testler negatif

Son dakika haberlerine göre Galatasaray'da futbolcular, teknik heyet; performans, sağlık, idari ve destek çalışanlarına yapılan Covid-19 testlerinin sonuçları negatif çıktı.

Son dakika haber | Galatasaray'da testler negatif
26.06.2020 21:59 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:25

Galatasaray'da futbolcular, teknik heyet; performans, sağlık, idari ve destek çalışanlarına yapılan Covid-19 testlerinin sonuçları negatif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (26 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullandıldı.


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Kaynak: DHA

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