Son dakika haber | Galatasaray'da testler negatif Son dakika haberlerine göre Galatasaray'da futbolcular, teknik heyet; performans, sağlık, idari ve destek çalışanlarına yapılan Covid-19 testlerinin sonuçları negatif çıktı.

Galatasaray'da futbolcular, teknik heyet; performans, sağlık, idari ve destek çalışanlarına yapılan Covid-19 testlerinin sonuçları negatif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (26 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullandıldı.

Kaynak: DHA