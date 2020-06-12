Son dakika haber | Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı Son dakika haberine göre Galatasaray Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Galatasaray Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşma öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara Medical Park ve Liv Hospital'da gerçekleştirilen Kovid-19 PCR testlerinin sonuçlandığı ve testlerin negatif çıktığı bildirildi.

Kaynak: AA