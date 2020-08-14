Son dakika haber | Galatasaray'da iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Gelen son dakika haberlerine göre Galatasaray Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
14.08.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:09
Galatasaray Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni sezon öncesi futbolcu, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarında bulunan çalışanların tatil dönüşü Kovid-19 testlerinin yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
"İki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."
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Kaynak: AA