Son dakika haber... Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor
Son dakika haberi... Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
04.06.2020 15:10 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:13
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman gruplar halinde yapıldı. Antrenmanda ayak tenisi, koşu çalışmaları ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA