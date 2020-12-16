Son dakika haber | Galatasaray'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haber | Galatasaray'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

16.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:30
Son dakika haber | Galatasaray'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika gelişmesine göre Galatasaray Kulübü, 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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