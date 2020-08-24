Son dakika haber: Galatasaray, antrenman maçını 6 golle kazandı
Son dakika gelişmesine göre Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 19 yaş altı takımı ile oynadığı antrenman maçını 6-2 kazandı.
24.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:27
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 19 yaş altı takımı ile oynadığı antrenman maçını 6-2 kazandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçta A takımın golleri Radamel Falcao, Arda Turan, Emre Kılınç, Emin Bayram ve Mbaye Diagne'den (2) geldi.
Sarı-kırmızılı takımın her iki yarıda da farklı 11'lerle mücadele ettiği aktarıldı.
Eyüpspor'la bugün yapılması planlanan hazırlık maçı, bir rakip oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edilmişti.
Galatasaray, bir günlük iznin ardından 26 Ağustos Çarşamba günü çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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Kaynak: AA