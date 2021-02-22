Son dakika haber! Galatasaray, ABD'li basketbolcu Pierre Jackson'ı kadrosuna dahil etti

Son dakika spor haberine göre Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Pierre Jackson'ı transfer etti.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Pierre Jackson'ı transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

Pierre Jackson, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'nin de formasını giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar