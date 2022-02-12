Son dakika haber... Galatasaray 6 maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile berabere kalan Galatasaray, ligde 6 maçtır 3 puan alamıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların kötü seri devam etti. Ligde son olarak evinde Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 6 mücadelede 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom bu süreçte Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a yenilirken, Alanyaspor ve Kayserispor ile de berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

(Oğuzhan Ort/İHA)