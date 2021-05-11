Son dakika haber | G7 ülkeleri, terör örgütü Boko Haram'la mücadele için Nijerya'ya 389 milyon dolar verecek
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Son dakika haber | G7 ülkeleri, terör örgütü Boko Haram'la mücadele için Nijerya'ya 389 milyon dolar verecek

Son dakika haber | G7 ülkeleri, terör örgütü Boko Haram'la mücadele için Nijerya'ya 389 milyon dolar verecek
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre G7 ülkeleri, Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın terör örgütü Boko Haram ile mücadelesine 389 milyon dolarlık destek sözü verdi.

G7 ülkeleri, Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın terör örgütü Boko Haram ile mücadelesine 389 milyon dolarlık destek sözü verdi.

İngiltere'nin Abuja Büyükelçisi Catriona Laing, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere'nin öncülüğünde G7 ülkelerin Boko Haram ile mücadele için Nijerya'ya 389 milyon dolar yardım göndereceğini belirtti.

Laing, bu fonun ülkenin kuzeydoğusundaki kötüleşen insani krizle mücadeleye yardımcı olacağını ifade etti.

Laing, "Çatışmadan etkilenen milyonlarca insanın gıda güvenliği sorununun daha da kötüleşmesini önlemek için şimdi harekete geçmemiz hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.

20 binden fazla kişi öldü

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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