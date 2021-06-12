Son dakika haber... G7 ülkeleri, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki altyapı yatırımlarını finanse edecek
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Son dakika haber... G7 ülkeleri, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki altyapı yatırımlarını finanse edecek

Son dakika haber... G7 ülkeleri, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki altyapı yatırımlarını finanse edecek
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Çin'e rakip olmak isteyen G7 liderleri, daha iyi altyapı inşa etmede düşük ve orta gelirli ülkeleri desteklemek için bir yatırım planının üzerinde anlaştığı belirtildi.

Çin'e rakip olmak isteyen G7 liderleri, daha iyi altyapı inşa etmede düşük ve orta gelirli ülkeleri desteklemek için bir yatırım planının üzerinde anlaştığı belirtildi.

G7 ülkelerinden yapılan açıklamada, düşük ve orta gelirli ülkelerin daha iyi altyapı inşa etmeleri amacıyla Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne rakip olacak bir yatırım planının oluşturulması konusunda uzlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yatırım planına ilişin olarak G7 liderlerinin "değer odaklı, yüksek standartlı ve şeffaf" bir ortaklık teklif edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Son yıllarda Çin, özellikle Afrika ülkelerinde geniş çaplı altyapı projelerinin finansmanını sağlarken; bu ülkelerin borcunun artmasıyla etki alanını genişletmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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