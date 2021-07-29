Son dakika haber! G20 Kültür Bakanları açılış toplantısı Kolezyum'da yapıldı
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Son dakika haber! G20 Kültür Bakanları açılış toplantısı Kolezyum'da yapıldı

Son dakika haber! G20 Kültür Bakanları açılış toplantısı Kolezyum'da yapıldı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre G20 Dönem Başkanı İtalya'nın başkent Roma'da ev sahipliği yaptığı G20 Kültür Bakanları toplantısının açılışı, Roma'nın dünyaca ünlü arenası Kolezyum'da gerçekleştirildi.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın başkent Roma'da ev sahipliği yaptığı G20 Kültür Bakanları toplantısının açılışı, Roma'nın dünyaca ünlü arenası Kolezyum'da gerçekleştirildi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Kültür Bakanı Dario Franceschini'nin Roma'nın simge yapılarından Kolezyum'da ağırladığı G20 Kültür Bakanları ve ilgili uluslararası kuruluşların temsilcileri, G20 tarihinde ilk kez düzenlenen kültür bakanları toplantısı için bir araya geldi.

Açılışta konuşan Draghi, kültürel mirasın, kendilerinden önce gelenlerin hayal gücünün meyvesi olduğunu belirterek, "Torunlarımızın durumu da bizim ne yapacağımızı bilmemize bağlı. Bu G20 ve onun sonuç bildirisi beni, hafıza ve vizyonu birleştirme konusunda iyimser kılıyor." diye konuştu.

Franceschini de dünya için önemli toplantıda buluştuklarını ifade ederek "Salgın birbirimize ne kadar bağımlı olduğumuzu ortaya koydu. Ülkelerin birlikte çalışmasının ne kadar gerekli olduğu daha da belirginleşti. Çünkü küresel sorunlar, küresel yanıtlar gerektiriyor." dedi.

Salgın döneminin, kültürün insan hayatındaki önemini ortaya çıkardığını vurgulayan Franceschini, "Boş meydanlar, sinemalar, tiyatrolar, kütüphaneler, kapalı müzeler, şehirlerimiz adeta kapandı. Bu nedenle artık biliyoruz ki kültür yeniden başlamanın anahtarı, yenilikçi, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin bir motoru olacak." şeklinde konuştu.

Yarın da sürecek toplantıda Türkiye'yi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy temsil ediyor.

Yarınki toplantıda kültürel mirasın korunması, iklim değişikliğiyle kültür yoluyla mücadele, eğitim-öğretimle kapasite geliştirme, dijital geçiş ve kültür için yeni teknolojilerle büyümede kültür ve yaratıcı sektörler gibi konular ele alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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