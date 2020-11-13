Son dakika haber | G20, Kovid-19 salgınından etkilenen yoksul ülkelerin borçları için ortak çerçevede anlaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | G20, Kovid-19 salgınından etkilenen yoksul ülkelerin borçları için ortak çerçevede anlaştı

13.11.2020 19:39 | Son Güncelleme: 13.11.2020 19:42
Son dakika haber | G20, Kovid-19 salgınından etkilenen yoksul ülkelerin borçları için ortak çerçevede anlaştı

Son dakika haber: G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen yoksul ülkelerin kamu borçlarının koşullarının iyileştirilmesi için ortak bir çerçeve üzerinde ilk kez anlaştı.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen yoksul ülkelerin kamu borçlarının koşullarının iyileştirilmesi için ortak bir çerçeve üzerinde ilk kez anlaştı.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, video konferans yoluyla bir araya geldikleri olağanüstü toplantının ardından ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Kovid-19 krizinin ölçeği, birçok düşük gelirli ülkedeki önemli borç kırılganlıkları ve kötüleşen görünüm göz önüne alındığında, Borç Servisini Askıya Alma Girişimi dışındaki yaklaşımların durum bazında değerlendirilmesinin gerekebileceği belirtildi.

Girişim 30 Haziran 2021'e kadar uzatılacak

Söz konusu girişimin uygun ülkelere maksimum destek sağlanması için yakın koordinasyon içinde uygulanmasına yönelik kararlılığın vurgulandığı açıklamada, "Tüm kreditörler bu girişimi tam ve şeffaf bir şekilde uygulamalıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada girişime ilişkin sorunların da ele alındığı belirtilerek, ortak bir çerçeve üzerinde anlaşıldığı kaydedildi.

Yeni çerçeve kapsamında, kredi alacaklarını koordine eden Paris Kulübü'nün kurallarının büyük ölçüde kullanılacağı bildirildi.

Bu çerçeveyle kreditörlerin ülkelerle borçlar konusunda müzakere edebileceği, bu müzakereyi yaparken özel sektör kreditörlerine sağlanan şartların kendilerine sağlanmasını talep edebileceği ifade edildi.

Açıklamada, Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'nin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacağı kaydedildi.

"Çok önemli bir adım"

Öte yandan Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada, IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları olağanüstü toplantısında yaptığı konuşma paylaşıldı.

Söz konusu çerçevenin uluslararası anlamda borçların yeniden yapılandırılması için "çok önemli bir adım" olduğunu vurgulayan Georgieva, ancak krizin bitmediğini, borçların ertelenmesi ve yeni finansman aracılığıyla daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Georgieva, ortak çerçevenin özel sektörün katılım olasılığını da artıracağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Depremden etkilenen İzmir'de SED ödemelerini öne çektik
Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Depremden etkilenen İzmir'de SED ödemelerini öne çektik
Son dakika haber | ULUSKON 1 milyar dolarlık turizm, inşaat ve enerji yatırımları için Malta'ya gidiyor
Son dakika haber | ULUSKON 1 milyar dolarlık turizm, inşaat ve enerji yatırımları için Malta'ya gidiyor
DTO Başkanı Erdoğan'ın girişimleri sonucu birikmiş aidat borçları yapılandırmaya dahil edildi
DTO Başkanı Erdoğan'ın girişimleri sonucu birikmiş aidat borçları yapılandırmaya dahil edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Burcu Esmersoy Aras Bulut İynemli
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Caner Erkin Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Ölü Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | G20, Kovid-19 salgınından etkilenen yoksul ülkelerin borçları için ortak çerçevede anlaştı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 19:53:46. #1.14#
title