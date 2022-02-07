Son dakika haber... Futbolda ara transfer dönemi yarın sona erecek
AA, Ercan Çakar - Spor
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Son dakika habere göre Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi yarın tamamlanacak.
2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
AA / Ercan Çakar - Spor