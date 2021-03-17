Son dakika haber... Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Antalya

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Alpaslan Dedeş, Murat Ergin Gözütok

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert (Dk. 90+1 Sidney Sam), Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton (Dk. 77 Naldo), Podolski (Dk. 90+1 Orgill)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Tayfur Bingöl (Dk. 77 Bareiro), Ceyhun Gülselam (Dk. 63 Efkan Bekiroğlu), Salih Uçan (Dk. 85 Hasan Hüseyin Acar), Berkan Kutlu (Dk. 63 Siopis), Davidson, Mustafa Pektemek (Dk. 85 Caulker)

Goller: Dk. 17 Podolski, Dk. 82 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Amilton, Dk. 27 Eren Albayrak, Dk. 35 Podolski, Dk. 56 Gökdeniz Bayrakdar ve Serdar Gürler (Yedek kulübesinde), Dk. 60 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 25 Tayfur Bingöl, Dk. 32 Berkan Kutlu, Dk. 71 Mustafa Pektemek, Dk. 75 Siopis, Dk. 78 Efkan Bekiroğlu, Dk. 79 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor, finale yükseldi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.

50. dakikada Eren Albayrak'ın ortasında ceza sahası içerisinde Nuri Şahin'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Alanyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

65. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı köşe atışında Salih Uçan ceza sahasına ortasını yaptı. Ön direkteki Tzavellas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

82. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi takımın atağında, Fredy'nin pasında ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Hakan Özmert'in plasesinde, meşin yuvarlak kaleci Marafona'nın solundan ağlarla buluştu: 2-0

88. dakikada Moubandje'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Caulker'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

90. dakikada Alanyaspor'un kazandığı serbest atışta topun başına geçen Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fraport TAV Antalyaspor, kupada finale yükseldi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin