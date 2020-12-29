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Son dakika haber... Futbol: TFF 1. Lig

29.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:10
Son dakika haber... Futbol: TFF 1. Lig

Son dakika haber: TFF 1. Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 8, 9 ve 11. haftadan ertelenen 3 müsabaka yarın oynanacak.

TFF 1. Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 8, 9 ve 11. haftadan ertelenen 3 müsabaka yarın oynanacak.

Sekizinci hafta erteleme maçında Tuzlaspor, saat 13.30'da Vefa Stadı'nda Altay'ı konuk edecek. İstanbulspor ise 9. hafta erteleme karşılaşmasında, Adana Demirspor'u saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda ağırlayacak.

Günün diğer karşılaşmasında Adanaspor, 11. haftadan ertelenen maçta Beypiliç Boluspor ile saat 16.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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