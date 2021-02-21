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Son dakika haber! Futbol: Süper Lig

21.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:11
Son dakika haber! Futbol: Süper Lig

Son dakika haberi... Stat: Gaziantep KalyonHakemler: Arda Kardeşler, Ali, Saygın Ögel, Aleks TaşçıoğluGaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Miranda, Djilobodji, Alin Tosca, Güray Vural, Kenan Özer, Vetrih, Maxim, Mirallas, FelipeFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin...

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali, Saygın Ögel, Aleks Taşçıoğlu

Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Miranda, Djilobodji, Alin Tosca, Güray Vural, Kenan Özer, Vetrih, Maxim, Mirallas, Felipe

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill???????

Sarı Kart: Dk. 32 Miranda (Gaziantep)

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

19. dakikada savunmanın arkasına atılan konuk ekip topuna sahip olan Orgill'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı şutu, kaleci Günay Güvenç kontrol etti.

36. dakikada savunmanın arkasına atılan topu takip eden Gaziantep kalecisi Günay Güvenç, ceza sahası dışında 2 rakibiyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kafayla topu uzaklaştırdı.

40. dakikada Antalya ekibi, gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topu alan Orgill, ceza sahasına girer girmez kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutu, sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

45. dakikada, sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın ortasını iyi takip eden Djilobodji'nin kafa vuruşunda top, kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu ancak gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Öte yandan maç öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özkan Arkoç anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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