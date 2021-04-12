Son dakika haber: Fünye ile patlatılan şüpheli poşetten kıyafet çıktı
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Son dakika haber: Fünye ile patlatılan şüpheli poşetten kıyafet çıktı

Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Fünye ile patlatılan şüpheli poşetten kıyafet çıktı

Son dakika haberine göre AYDIN'ın Efeler ilçesinde bulunan bir parktaki bankta unutulan poşet, bomba olabileceği şüphesiyle vatandaşları korkuttu.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bulunan bir parktaki bankta unutulan poşet, bomba olabileceği şüphesiyle vatandaşları korkuttu. Bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde patlatılan poşetten, kıyafet çıktı.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir parktaki bankta, bugün saat 12.00 sıralarında bir poşet görenler bomba olabileceği şüphesiyle polise bildirdi. İhbar üzerinde olay yerine polis ve bomba imha uzmanları çağrıldı. Şüpheli paketin bulunduğu park ve çevresi güvenlik amaçlı araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Paket üzerinde çalışma başlatan bomba imha ekipleri, şüpheli paketi fünyeyle patlattı. İmha sonrası kontrol edilen paketin içerisinden kadın kıyafetleri çıktı.


Son dakika haber: Fünye ile patlatılan şüpheli poşetten kıyafet çıktı
Son dakika haber: Fünye ile patlatılan şüpheli poşetten kıyafet çıktı
Son dakika haber: Fünye ile patlatılan şüpheli poşetten kıyafet çıktı
Son dakika haber: Fünye ile patlatılan şüpheli poşetten kıyafet çıktı
Son dakika haber: Fünye ile patlatılan şüpheli poşetten kıyafet çıktı
Son dakika haber: Fünye ile patlatılan şüpheli poşetten kıyafet çıktı
Son dakika haber: Fünye ile patlatılan şüpheli poşetten kıyafet çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:24:19. #1.16#
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