Son dakika haber! Fuat Oktay: Silahlı kuvvetlerimiz teröre karşı mücadelesine devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Fuat Oktay: Silahlı kuvvetlerimiz teröre karşı mücadelesine devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Fuat Oktay: Silahlı kuvvetlerimiz teröre karşı mücadelesine devam ediyor

Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı gerçekleştirilen 'Kış Kartalı' hava harekatına ilişkin "Silahlı kuvvetlerimiz teröre karşı amansız mücadelesine gece gündüz,...

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı gerçekleştirilen 'Kış Kartalı' hava harekatına ilişkin "Silahlı kuvvetlerimiz teröre karşı amansız mücadelesine gece gündüz, yaz kış demeden devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'daki hesabından, Milli Savunma Bakanlığı'nın harekatıyla ilgili 'Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor' paylaşımını alıntılayarak, açıklamada bulundu. Fuat Oktay, paylaşımında "Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin birliği ve sınırlarımızın güvenliği için teröre karşı amansız mücadelesine gece gündüz, yaz kış demeden devam ediyor. Kahraman evlatlarımızın ayağına taş değmesin. Allah muzaffer Türk Ordusunu muvaffak eylesin" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title